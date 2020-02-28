Общество

ИзвестияИзвестияВ Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новостивчера в 19:57

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Синоптики ожидают превышения климатических норм в марте

RT на русском06:13

Синоптики пообещали аномально теплый март

РЕН ТВ06:06

Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

РИА Новостивчера в 19:57

В Росгидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в начале марта

РБКвчера в 22:03

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известиявчера в 22:01

Росгидромет сообщил о ранней весне на всей территории России

URA.Ruвчера в 21:16

В Росгидромете предсказали температурные аномалии в начале марта

Lenta.ruвчера в 22:29
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Армия и оружие

Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии

Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
REGNUM 06:09
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Энергетика

Нефть Brent упала ниже $50 за баррель

Нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 05:38
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Белоруссии

В Белоруссии был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV).
VSE42.RU 01:04
Происшествия

Ученица скончалась в школе в Зеленограде

Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Интерфакс 06:22
Спорт

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
РИА Новости 04:12
Экономика

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 05:50
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Политика

Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Политика Сегодня 05:12
Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Вести.Ru вчера в 05:35
Происшествия

После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело

BFM.ru 05:49
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета вчера в 08:10
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос 05:22
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Армия и оружие

Сирия возложила на Эрдогана ответственность за гибель турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель своих людей в Идлибе.
ФАН 06:28
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Авто

BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами

Обновленные модели BMW 5 и 7 станут дальнобойными электрифицированными машинами.
Car.ru 04:35
Экономика

Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий

Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.
БИЗНЕС Online 01:50
Политика

Сенатор прокомментировал оплату сотрудникам выходного дня 22 апреля

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился с предложением назначить общенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Газета.Ru 06:21
Политика

Шнуров ответил Милонову на предложение сразиться на дуэли

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на слова депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего ему сразиться на дуэли с нормандскими мечами.
Газета.Ru 06:06
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Политика

Президента Монголии поместили на карантин

NewInform 04:32
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 14:10
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
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