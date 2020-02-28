Общество
ИзвестияВ Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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с чего всё началось
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.РИА Новостивчера в 19:57
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Армия и оружие
Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии
Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $50 за баррель
Нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Белоруссии
В Белоруссии был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV).
Происшествия
Ученица скончалась в школе в Зеленограде
Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Спорт
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
Экономика
Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно
Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Армия и оружие
Сирия возложила на Эрдогана ответственность за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель своих людей в Идлибе.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Авто
BMW 5 и 7 серии станут дальнобойными электрокарами
Обновленные модели BMW 5 и 7 станут дальнобойными электрифицированными машинами.
Экономика
Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий
Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.
Политика
Сенатор прокомментировал оплату сотрудникам выходного дня 22 апреля
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился с предложением назначить общенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Политика
Шнуров ответил Милонову на предложение сразиться на дуэли
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на слова депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего ему сразиться на дуэли с нормандскими мечами.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Политика
Президента Монголии поместили на карантин
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.