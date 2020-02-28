Общество

ИзвестияИзвестияВ Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новостивчера в 19:57

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В Росгидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в начале марта

РБКвчера в 22:03

Синоптики пообещали аномально теплый март

РЕН ТВ06:06

В Росгидромете предсказали температурные аномалии в начале марта

Lenta.ruвчера в 22:29

Синоптики ожидают превышения климатических норм в марте

RT на русском06:13

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известиявчера в 22:01

Росгидромет сообщил о ранней весне на всей территории России

URA.Ruвчера в 21:16

Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

РИА Новостивчера в 19:57
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Устроивший резню к квартире 35-летний житель Липецка пытался сжечь своих дочерей и супругу.
Вести.Ru вчера в 05:35
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Культура

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

ToDay News Ufa вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
News.ru 26 февраля в 09:22
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
Авто

Geely выпустила кроссовер Geely Icon с «защитой от коронавируса»

Защита заключается в особой климатической системе, способной предотвратить попадание в салон вредных бактерий и вирусов.
Tvoe-avto.com вчера в 12:40
Общество

Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн

Арбитражный суд Ставропольского края открыл производство по делу о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова после того, как соответствующее заявление подала вдова артиста Иосифа Кобзона Нинель.
РБК 08:15
Экономика

Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива

Известия вчера в 09:50
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

РИА Новости 07:04
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:02
Происшествия

Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Lenta.ru 07:08
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Происшествия

Экс-полицейский стал фигурантом дела после гибели задержанного

Право.ру 06:57
Гаджеты

Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8

После обновления системы Андроид 10 на смартфонах Xiaomi Mi8 перестала показываться панель рабочего стола.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Футбол

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Спорт-Экспресс вчера в 06:00
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Авто

Марка Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав

Citroen Ami имеет форму кубика, а его двери с подъёмными форточками открываются в разные стороны: водительская — против хода, а пассажирская — как обычно, по ходу движения.
Журнал Авто.ру вчера в 09:53
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Интерфакс-Спорт 05:54
Политика

ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней

ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 03:56
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Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

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Дёшево и сердито: лучшие бюджетные смартфоны

Ниже представлены рейтинги трёх авторитетных изданий, которые предлагают десятки лучших на их взгляд относительно недорогих, но максимально функциональных устройств для широкой аудитории.
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Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ

Зовут девушку Анастасия Бертье, и прославилась она бюстом 11-го размера. Как утверждает сама Настя, натуральным.
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Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
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