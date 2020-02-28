Общество
ИзвестияВ Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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с чего всё началось
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.РИА Новостивчера в 19:57
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Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Устроивший резню к квартире 35-летний житель Липецка пытался сжечь своих дочерей и супругу.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Культура
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем
Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Авто
Geely выпустила кроссовер Geely Icon с «защитой от коронавируса»
Защита заключается в особой климатической системе, способной предотвратить попадание в салон вредных бактерий и вирусов.
Общество
Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн
Арбитражный суд Ставропольского края открыл производство по делу о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова после того, как соответствующее заявление подала вдова артиста Иосифа Кобзона Нинель.
Экономика
Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Армия и оружие
Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Российская школьница умерла во время уроков
Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Гаджеты
Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8
После обновления системы Андроид 10 на смартфонах Xiaomi Mi8 перестала показываться панель рабочего стола.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Авто
Марка Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав
Citroen Ami имеет форму кубика, а его двери с подъёмными форточками открываются в разные стороны: водительская — против хода, а пассажирская — как обычно, по ходу движения.
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Политика
ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней
ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Гаджеты
Дёшево и сердито: лучшие бюджетные смартфоны
Ниже представлены рейтинги трёх авторитетных изданий, которые предлагают десятки лучших на их взгляд относительно недорогих, но максимально функциональных устройств для широкой аудитории.
Шоу-бизнес
Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ
Зовут девушку Анастасия Бертье, и прославилась она бюстом 11-го размера. Как утверждает сама Настя, натуральным.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Армия и оружие
Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.