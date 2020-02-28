Общество

ИзвестияИзвестияВ Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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с чего всё началось

В Росгидромете предупредили об аномально теплом начале марта

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
РИА Новостивчера в 19:57

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В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

Коммерсантъ00:29

В Росгидромете предупредили об аномально теплом начале марта

РИА Новостивчера в 19:57

В Росгидромете предсказали температурные аномалии в начале марта

Lenta.ruвчера в 22:29

В Росгидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в начале марта

РБКвчера в 22:03

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известиявчера в 22:01

Росгидромет сообщил о ранней весне на всей территории России

URA.Ruвчера в 21:16

В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

RT на русскомвчера в 23:12
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 00:48
Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

REGNUM 02:42
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
RT на русском 02:33
Политика

Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля

Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
REGNUM 03:21
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU вчера в 05:06
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Интерфакс 00:29
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В немецком федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составили список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина.
Известия вчера в 05:04
Политика

Президента Монголии посадили на карантин после визита в Китай

В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу помещен президент страны Халтмаагийн Баттулга, который побывал в Китае с однодневным визитом.
Интерфакс 03:15
Футбол

Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА

Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:40
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 14:10
Футбол

Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию

32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
StarHit.ru 26 февраля в 06:02
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

РИА Новости вчера в 03:16
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО

Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Территория новостей вчера в 11:23
Общество

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей.
Российская газета 02:03
Шоу-бизнес

Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию

Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
RuNews24.ru 01:06
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным

Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:51
Армия и оружие

Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
Lenta.ru 03:29
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
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