Общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
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В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
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Россиянам предрекли климатические катаклизмы: жара и наводнения

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Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку. Об этом сегодня, 15 января, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
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Газета.Ru 08:49
Политика

Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
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Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид

Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
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Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
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Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
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РИА Новости 09:09
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Рада решила возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

Парламент Украины на заседании в четверг принял постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году, такое решение поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Экономика

Отмена НДФЛ для бедных: не исключён рост налогов на остальных граждан

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым подготовили. законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ.
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В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
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Порошенко назвал угрозой Украине послание Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и изменения российской Конституции несут «угрозы» Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
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Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово

Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
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СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Путин пообещал не менять две первые главы Конституции

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 16 января, пообещал не менять эти главы Конституции.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
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Мать Пелагеи прокомментировала развод дочери и Телегина

Мать известной певицы Пелагеи Светлана Ханова, которая является продюсером исполнительницы, прокомментировала развод своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.
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Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
vtomske.ru вчера в 04:24
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Неандертальцы создавали инструменты, используя ресурсы моря

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