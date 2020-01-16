Общество
РИА НовостиВ Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
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Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.РИА Новости04:43
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