Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

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