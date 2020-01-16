Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
РИА Новости04:43

Подробнее о событии

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

РИА Новости04:43

Росгидромет пообещал климатические катаклизмы в России после 2050 года

Известия05:08

Россиянам предрекли климатические катаклизмы

Lenta.ru05:18

Росгидромет: Россия «приговорена» к жаре и наводнениям

Вести.Ru05:22

В Росгидромете россиянам предсказали климатические катаклизмы

Газета.Ru06:26

В Росгидромете предрекли РФ климатические катаклизмы

REGNUM06:12

Росгидромет: Россия «приговорена» к климатическим катаклизмам

Росбалт05:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
Происшествия

SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
Политика

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
RT на русском 08:28
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия вчера в 23:10
Политика

Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Lenta.ru 13 января в 03:47
Происшествия

Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя

Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда.
Lenta.ru 07:25
Политика

Путин пообещал России почти бесплатный интернет

«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
Политика

Путин предложил закрепить индексацию пенсий в конституции

Президент РФ Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию предложил конституционно закрепить регулярную индексацию пенсий.
Life.ru вчера в 05:26
Политика

Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Портал Поиск 03:54
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru 06:25
Шоу-бизнес

Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы

Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса еще в октябре.
Wday.ru вчера в 23:28
Музыка

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 07:40
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии под Саратовом

Четыре человека погибли, еще пятеро получили тяжелые травмы в столкновении двух машин в Татищевском районе Саратовской области.
Вести.Ru 02:53
Финансы

Экономист оценил вероятность роста курса до 200 рублей за доллар

Ранее курс доллара США открыл торги на Московской бирже повышением.
Профиль 05:46
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Футбол

Эсекиэль Понсе: «Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!»

Главные переходы Цитата Суареса и типичный гол Понсе — Хенрик Ларссон, отец Джордана, бил по воротам интуитивно.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 14:59
Здоровье

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС вчера в 21:32
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Космос

РКЦ «Прогресс» в 2020 году сократит еще несколько сот сотрудников

Сокращения сотрудников на самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" продолжатся, но будут не такими масштабными, как в 2018 году, когда были уволены около 2 тыс. человек, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
ТАСС 08:06
Происшествия

В Ленобласти 7-летний школьник захлебнулся в бассейне и впал в кому

Как пишут «Невские новости», 7-летний ребенок захлебнулся водой в бассейне, сейчас он лежит в коме в местной межрайонной больнице, не исключен перевод в областную детскую больницу в Санкт-Петербурге.
СеверИнформ 06:54
Кино

HBO выпустит приквел «Игры престолов» не ранее 2022 года

Приквел будет иметь название "Дом Дракона" (House of Dragon) и являться спин-оффом о Таргариенах. Ждать новинку стоит не ранее 2022 года.
Piter.tv 04:31
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Кино

Стали известны номинанты на «Оскар»-2020

Sputnik Таджикистан 13 января в 09:10
Происшествия

СК завершил расследование и назвал мотив убийства следователя Шишкиной

РБК 08:01
Происшествия

На Алтае задержанный по делу о пропаже подростков покончил с собой

Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков в Алтайском крае, покончил с собой в отделе полиции.
Известия 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное