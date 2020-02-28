Общество
РИА НовостиВ Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
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с чего всё началось
Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.РИА Новостивчера в 19:57
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Политика
68% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции
Опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) свидетельствует, что почти 70% россиян полагают, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции должен быть выходным.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Энергетика
Экспорт российской нефти в США и Великобританию вырос вдвое
Поставки российской сырой нефти в США и Великобританию в прошлом году выросли более чем вдвое в результате снижения цен на марку топлива Urals и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.
Армия и оружие
Министр обороны Турции посетил штаб на границе с Сирией
Происшествия
В Иркутске парень погиб от электрошокера полицейских
Следствие полагает, что сотрудники ППС превысили свои полномочия В Иркутске 24-летний парень скончался после того, как в отношении него полицейские применили электрошокер.
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста
Политика
Охрана посольства РФ в Анкаре усилена
Защита посольства РФ в Анкаре была усилена на фоне гибели 33 военных в сирийском Идлибе.
Единоборства
Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Общество
Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Футбол
Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом
Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Политика
Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу
Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Хоккей
Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Происшествия
Депутат заксобрания Красноярского края получил восемь лет за взятку
Суд Железнодорожного района Красноярска признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата краевого законодательного собрания Сергея Титова и приговорил его к 8 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
Футбол
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Общество
Рост цен на лекарства из-за коронавируса прогнозируют в России
Как сообщают «Известия», по мнению экспертов, отсутствие поставок может привести к росту цен на некоторые препараты или полному их исчезновению с прилавков аптек.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Бренд Hyundai представил новый автомобиль на своем заводе близ Петербурга.
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Здоровье
Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
В Китае из больниц выписали почти 46% всех зараженных новым типом коронавируса. Людей отпускают домой после излечения.