Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
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с чего всё началось

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
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В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

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Курс доллара на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
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Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

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Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

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Суд Железнодорожного района Красноярска признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата краевого законодательного собрания Сергея Титова и приговорил его к 8 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
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Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Рост цен на лекарства из-за коронавируса прогнозируют в России

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В России представили обновленный Hyundai Solaris

Бренд Hyundai представил новый автомобиль на своем заводе близ Петербурга.
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Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

В Китае из больниц выписали почти 46% всех зараженных новым типом коронавируса. Людей отпускают домой после излечения.
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