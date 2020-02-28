Общество
Российская газетаВ Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. Почти также будет и в северо-западном регионе. По словам синоптика, еще большее превышение средних значений будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
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с чего всё началось
Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.РИА Новостивчера в 19:57
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