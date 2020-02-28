Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях. Почти также будет и в северо-западном регионе. По словам синоптика, еще большее превышение средних значений будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
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с чего всё началось

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в марте

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
РИА Новостивчера в 19:57

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В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

RT на русскомвчера в 23:12

В Росгидромете предсказали температурные аномалии в начале марта

Lenta.ruвчера в 22:29

Росгидромет сообщил о ранней весне на всей территории России

URA.Ruвчера в 21:16

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известиявчера в 22:01

Мартовские погодные аномалии накроют большую часть России

РЕН ТВвчера в 21:55

В Росгидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в начале марта

РБКвчера в 22:03

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в марте

РИА Новостивчера в 19:57
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Здоровье

Российский вирусолог назвал главное отличие коронавируса от ОРВИ

Мокрый кашель, как правило, является симптомом бронхита, добавил вирусолог.
Lenta.ru 00:32
Здоровье

Камчатские медики из глубинки написали открытое письмо Президенту РФ

Сотрудники Пенжинской районной больницы написали открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разобраться в ситуации, происходящей в ГБУЗ КК "Пенжинская РБ".
Камчатское время вчера в 18:02
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Футбол

Сезон РПЛ возобновляется после зимней паузы матчем в Самаре

Российская премьер-лига возобновляется матчем между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом».
Нева Спорт вчера в 17:00
Происшествия

Стало известно, кто сдал полиции купившего наркотики программиста

Программист Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге по анонимному звонку. Об этом в Facebook написал его адвокат Алексей Бушмаков.
REGNUM 00:15
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли в Сирии самолеты ВКС России

Профиль вчера в 11:58
Здоровье

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
РИА Новости 00:43
Космос

Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

3DNews 26 февраля в 02:18
Футбол

Дан Петреску обвинил судей в вылете своей команды из Лиги Европы

Напомним, ответная встреча между «ЧФР Клуж» и «Севильей» завершилась вничью: 0:0. Румынская команда забила гол за одну минуту до финального свистка, но судьи его отменили.
ГЛАС.RU 00:14
Политика

Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 05:40
Кино

Никаких поцелуев: из фильма «Мулан» вырезали важную сцену

В еще не вышедший в прокат фильм «Мулан» внесена очередная правка. Напомним, ранее из него вырезали дракончика Мушу и сцены песен.
Телепрограмма вчера в 06:22
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.
Коммерсантъ вчера в 08:28
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 26 февраля в 05:08
Политика

На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов

Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Политика

Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

Телеканал 360° вчера в 20:24
Политика

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости вчера в 20:18
Происшествия

В Самаре произошло ДТП с участием трамвая

В Самаре произошло ДТП, в ходе которого трамвай перевернулся и упал на несколько автомобилей на парковке.
RT на русском вчера в 09:07
Культура

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости вчера в 21:01
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:38
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду.
Известия вчера в 18:07
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным и Ковальчуком проиграл «Виннипегу» в НХЛ

RT на русском 00:32
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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $52

В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
РБК вчера в 01:06
Хоккей

Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
Общество

Пенсионный фонд России хотят ликвидировать

На сайте Российской общественной инициативы начался сбор подписей за ликвидацию Пенсионного фонда России.
Южный Федеральный вчера в 18:15
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
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