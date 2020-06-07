Политика
РИА НовостиВ Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве. В сети также появилось видео, как полицейские становятся на одно колено перед протестующими в американских городах, охваченных беспорядками.
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Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени? Если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону. А все эти унижения абсолютно неверные.
с чего всё началось
Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал такое поведение унизительным. По его мнению, эта акция порочит систему правопорядка.Говорит Москва07:22
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Эксперт назвал унижением преклонение колен полицией перед протестующими в США
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