Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.
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Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени? Если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону. А все эти унижения абсолютно неверные.
— Михаил ПашкинLenta.ru 09:24
с чего всё началось

Российские полицейские назвали унижением преклонение колен американских коллег перед митингующими

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал такое поведение унизительным. По его мнению, эта акция порочит систему правопорядка.
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«Голосуй за президента и выполняй свои функции». В российской полиции преклонение колен американских коллег перед демонстрантами сочли «унижением»

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