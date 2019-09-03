Происшествия
РИА НовостиСуд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Читать в источнике
Оценить980
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Футбол
Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Чемпионат 05:16
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru 01 сентября в 07:19
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Авто
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле «ГАЗели» нового поколения
В первую очередь передняя часть кузова новой модели выполнена в стиле перспективной "ГАЗели NN" (New Next), при этом каркасный микроавтобус сохранил рамную конструкцию, получив оригинальную усиленную раму с "занижением" в центральной части.
Российская газета вчера в 11:55
Политика
Зачем Путин прилетел в Монголию
ТВ Центр вчера в 13:42
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Экономика
РФ выделит 4 млрд руб. на создание запаса запчастей для SSJ-100
Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда 4 млрд рублей производителю SSJ-100 на "формирование оборотного склада запасных частей" из не менее чем 700 компонентов, а также внедрение 64 "сервисных бюллетеней".
Интерфакс 06:08
Происшествия
В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 04:17
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Политика
Путин проведет переговоры с Додоном
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, встреча лидеров состоится в субботу, 7 сентября.
Известия 06:21
Политика
Россияне сочли США главным источником террористической угрозы
Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан.
РБК 06:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Технологии
Портал Bitcoin.com запустил свою биржу
Новостной портал Bitcoin.com, основанный Роджером Вэром, запустил собственную криптовалютную биржу.
РБК 05:00
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Политика
Стало известно о попытках Клинтона «сломать» Ельцина во время войны в Югославии
Бывший президент США Билл Клинтон уговаривал первого президента России Бориса Ельцина поддержать бомбежки Югославии авиацией НАТО.
Lenta.ru 05:54
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН вчера в 06:11
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17