Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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