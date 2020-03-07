Общество

РидусРидусВ Росгвардии предложили не выдавать оружие уличенным в пьяной езде

Директор Росгвардии проинформировал и о переходе на выдачу электронных лицензий и разрешений на пользование оружием. «То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», - пояснил он изданию.
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Виктор Золотов
Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
— Виктор ЗолотовКоммерсантъ вчера в 16:36
с чего всё началось

Золотов: Лицензии на оружие не получат пойманные пьяными за рулем водители

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Российская газетавчера в 09:00

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Комсомольская правдавчера в 10:54

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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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