Об ужесточении законодательства в части выдачи лицензий на оружие в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

с чего всё началось

Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Директор Росгвардии проинформировал и о переходе на выдачу электронных лицензий и разрешений на пользование оружием. «То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», - пояснил он изданию.

В Росгвардии предложили не выдавать оружие уличенным в пьяной езде

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