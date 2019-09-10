с чего всё началось

Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Экономика Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

Наука Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.

Политика На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Происшествия Рогозин рассказал о задержании неизвестных на объекте «Роскосмоса» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил с терактом в Беслане в 2004 году попытку проникновения на одно из предприятий корпорации.

Здоровье Во Владикавказе до конца года проведут реконструкцию клинической больницы скорой помощи Реконструкция в двух корпусах и здании морга клинической больницы скорой помощи будет проведена до конца этого года.

Шоу-бизнес Розенбаума успешно прооперировали в столичной клинике Российского певца и музыканта, народного артиста РФ Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Политика Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).

Политика Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

Общество Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы» Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.

Авто Россия вдвое снизила пошлины на иномарки С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины.

Происшествия Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.

Технологии Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки: если сесть криво, текст на экране расплывётся.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Экономика Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.