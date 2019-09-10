с чего всё началось

Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих

Хоккей Игорь Ларионов назначен советником штаба сборной России Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, сообщает официальный сайт ФХР.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Гаджеты Apple представила три новых iPhone Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Происшествия В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.

Здоровье В РФ подорожали жизненно важные лекарства Розничная стоимость медицинских препаратов, которые в Российской Федерации входят в перечень жизненно важных, увеличилась в среднем почти на четыре процента по итогам первых восьми месяцев текущего года.

Гаджеты Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5 Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Наука Гормон роста влияет на старение и биологический возраст человека В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.

Экономика Заемщики поправили кредитный индекс Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Происшествия Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Общество Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года "Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста", - добавил вице-мэр.

Экономика В России увеличат детские пособия С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Авто Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.

Шоу-бизнес Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy.

Авто Honda показала спортивную версию кроссовера HR-V Экстерьер Honda HR-V Sport выдеяется благодаря затемненным акцентам, асимметричным передним сплиттером, молдингами колесных арок, специальному дизайну заднего бампера и затемненным задним фонарям.

Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Гаджеты В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.

Финансы Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.

Экономика Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.