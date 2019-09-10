Политика
RT на русскомВ Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
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с чего всё началось
Предложение содержится в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.Коммерсантъ11:32
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Хоккей
Игорь Ларионов назначен советником штаба сборной России
Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, сообщает официальный сайт ФХР.
Спорт-Экспресс 12:23
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Происшествия
В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском 15:52
Здоровье
В РФ подорожали жизненно важные лекарства
Розничная стоимость медицинских препаратов, которые в Российской Федерации входят в перечень жизненно важных, увеличилась в среднем почти на четыре процента по итогам первых восьми месяцев текущего года.
Planet Today 04:01
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Наука
Гормон роста влияет на старение и биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service 02:33
Экономика
Заемщики поправили кредитный индекс
Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.
Коммерсантъ 15:30
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия
Суд заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых
Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Ведомости 15:26
Общество
Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года
"Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста", - добавил вице-мэр.
Интерфакс 07:44
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Авто
Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час
Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.
Motor 07:37
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире сфотографировалась полностью голой
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась голой со своим парнем, американским трэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, для журнала Playboy.
Lenta.ru 13:17
Авто
Honda показала спортивную версию кроссовера HR-V
Экстерьер Honda HR-V Sport выдеяется благодаря затемненным акцентам, асимметричным передним сплиттером, молдингами колесных арок, специальному дизайну заднего бампера и затемненным задним фонарям.
SpeedMe 08:03
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Финансы
Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию
Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.
Ведомости 17:29
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Политика
Сирены воздушной тревоги сработали в городах на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила армейская пресс-служба.
ТАСС 14:26