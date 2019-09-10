Политика

REGNUMREGNUMРосгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах

Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества.
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 в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах.
Коммерсантъ11:32

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Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах

Интерфакс09:56

В Росгвардии прокомментировали рекомендации по проекту памятки для журналистов

ТАСС12:37

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Эхо Москвы23:02

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать сведения о бойцах

РБК12:26

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов

Дождь10:39

В Росгвардии предложили запретить раскрывать сведения о бойцах ведомства

РИА Новости15:45

Росгвардия предложила запретить журналистам разглашать сведения о бойцах

Коммерсантъ11:32
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