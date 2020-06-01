Экономика
REGNUMВ Росии запущена новая кредитная программа для поддержки бизнеса
Москва, 2 июня 2020, 17:57 — REGNUM Новая программа кредитования под 2% для поддержки занятости предприятий, признанных пострадавшими при пандемии коронавируса стартовала в России. Запустить спецпрограмму предложил президент России Владимир Путин.
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Новая кредитная программа поддержки занятости под 2% годовых для компаний, работающих в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса, запускается в России. Срок погашения такого кредита - 1 апреля 2021 года.ТАСС31 мая в 17:10
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