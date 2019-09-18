Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роскачество. Как отмечается, среди белых вин граждане предпочитают итальянские сорта, они составляют весомую долю продаж в торговых сетях.

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино

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