Вопросов при выборе красной икры возникает много.

с чего всё началось

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что, если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть упаковку на предмет повреждений.

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

Политика Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.

Общество Роскачество составило рейтинг российских игристых вин Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Происшествия В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.

Политика Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Единоборства Генри Сехудо лишен титула UFC в наилегчайшем весе Последнюю защиту титула в наилегчайшем весе олимпийский чемпион по вольной борьбе провел в январе текущего года, уже в первом раунде нокаутировав на тот момент действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, Ти Джея Диллашоу, позже дисквалифицированного за употребление допинга.

Гаджеты Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.

Происшествия ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.

Политика Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.

Футбол Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.

Происшествия Соседи рассказали о предполагаемом стрелке с Лубянки Соседки Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказали о нем. Соответствующие видео опубликовали Telegram-канал LIFE SHOT и Kotsnews.

Происшествия Бывший топ-менеджер «Восточного» задержан по делу Baring Vostok Бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по уголовному делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Космос Названа причина запоздалой сдачи проекта разгонного блока для «Ангары» Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сдала эскизный проект разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запуска спутников на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный, в декабре, на год позже срока, из-за несогласованности между "Роскосмосом" и Минобороны РФ, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экономика В режиме умеренного предновогоднего ралли Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.

Спорт Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".