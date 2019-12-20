Общество
RT на русскомВ Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что, если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть упаковку на предмет повреждений.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Вопросов при выборе красной икры возникает много.Радио Sputnikвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы
В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.
Общество
В Москве заметили русский Tesla Cybertruck
На улицах Москвы замечен автомобиль с калужскими номерами, очень похожий на оригинальный Cybertruck.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Здоровье
Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств
Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Политика
В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ
В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Политика
Россия и Украина продолжат обсуждение соглашения по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по газу на высоком уровне 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газпром.
Политика
Путин встретится с Лукашенко и примет участие в двух саммитах
Общество
В Петербурге закрылись магазины Spar и «Семья»
В Петербурге и Ленобласти закрылись почти все универсамы Spar и «Семья».
Хоккей
Радулов и Худобин помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Даллас»
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Футбол
Названа зарплата Слуцкого в «Рубине»
Оклад Леонида Слуцкого в "Рубине" составит 600 тысяч евро в год (почти 42 миллиона рублей) без учета бонусов, пишет "Бизнес Online".
Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой из шоу
Как сообщила «КП», коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход актрисы Юлии Михалковой из шоу так, что звезда стала меньше интересоваться юмором.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Общество
Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal.
Общество
Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России
Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
Общество
Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей
Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с полным приводом
Выбирая полноприводный автомобиль, россияне чаще всего отдают предпочтение моделям отечественных марок.