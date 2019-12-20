Общество

RT на русскомRT на русскомВ Роскачестве дали советы по выбору красной икры

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что, если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть упаковку на предмет повреждений.
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с чего всё началось

Стекло или жесть? В Роскачестве объяснили, как выбирать красную икру

Вопросов при выборе красной икры возникает много.
Радио Sputnikвчера в 18:00

Подробнее о событии

В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

РБК00:41

Стекло или жесть? В Роскачестве объяснили, как выбирать красную икру

Радио Sputnikвчера в 18:00

В Роскачестве дали советы по выбору икры

Известиявчера в 23:11

В «Роскачестве» рассказали, как правильно выбрать красную икру

Life.ruвчера в 19:57

Эксперт рассказала, как правильно выбрать красную икру к столу

Аргументы и Фактывчера в 18:40

Эксперты дали советы по выбору красной икры

РИА Новостивчера в 18:00

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском00:36
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Происшествия

Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Lenta.ru вчера в 23:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.
Говорит Москва вчера в 12:11
Общество

В Москве заметили русский Tesla Cybertruck

На улицах Москвы замечен автомобиль с калужскими номерами, очень похожий на оригинальный Cybertruck.
110km.ru вчера в 06:32
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Известия 02:37
Происшествия

Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
ТАСС 01:27
Здоровье

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03:25
Единоборства

Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Pravda.Ru вчера в 09:50
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
Политика

В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ

В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
REGNUM 00:56
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Политика

Россия и Украина продолжат обсуждение соглашения по газу в Минске

Россия и Украина продолжат переговоры по газу на высоком уровне 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Газпром.
iReactor вчера в 22:21
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Политика

Путин встретится с Лукашенко и примет участие в двух саммитах

ТАСС вчера в 16:01
Общество

В Петербурге закрылись магазины Spar и «Семья»

В Петербурге и Ленобласти закрылись почти все универсамы Spar и «Семья».
Эксперт Северо-Запад 02:29
Хоккей

Радулов и Худобин помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Даллас»

Российская газета вчера в 23:17
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Интерфакс 00:45
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Футбол

Названа зарплата Слуцкого в «Рубине»

Оклад Леонида Слуцкого в "Рубине" составит 600 тысяч евро в год (почти 42 миллиона рублей) без учета бонусов, пишет "Бизнес Online".
Уралинформбюро 03:34
Общество

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой из шоу

Как сообщила «КП», коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход актрисы Юлии Михалковой из шоу так, что звезда стала меньше интересоваться юмором.
Стерлеград вчера в 01:16
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Общество

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

Счетная палата назвала лидирующие по числу долгостроев регионы России

Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
РБК 03:13
Общество

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:48
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
ТАСС 02:39
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с полным приводом

Выбирая полноприводный автомобиль, россияне чаще всего отдают предпочтение моделям отечественных марок.
Автоновости дня 01:03
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