Вопросов при выборе красной икры возникает много.

с чего всё началось

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что, если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть упаковку на предмет повреждений.

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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