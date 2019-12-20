Общество

RT на русскомRT на русскомВ Роскачестве дали советы по выбору красной икры

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть банку на предмет повреждений.
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с чего всё началось

Стекло или жесть? В Роскачестве объяснили, как выбирать красную икру

Вопросов при выборе красной икры возникает много.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Стекло или жесть? В Роскачестве объяснили, как выбирать красную икру

Радио Sputnikвчера в 18:00

Эксперты дали советы по выбору красной икры

РИА Новостивчера в 18:00

В «Роскачестве» рассказали, как правильно выбрать красную икру

Life.ruвчера в 19:57

Эксперт рассказала, как правильно выбрать красную икру к столу

Аргументы и Фактывчера в 18:40

В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

РБК00:41

В Роскачестве дали советы по выбору икры

Известиявчера в 23:11

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском00:36
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Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс вчера в 06:54
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 11:20
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Авто

Новая Kia Optima стала полноприводной

В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Журнал Авто.ру 17 декабря в 06:14
Происшествия

МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве

В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Пятый канал вчера в 16:19
Экономика

«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»

В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.
ГЛАС.RU вчера в 17:29
Авто

Автомобили Opel вернулись в Россию

Немецкая компания Opel возобновляет продажи в России после четырехлетнего перерыва, для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Sibnet Новости 16 декабря в 23:13
Игры

В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

Ридус вчера в 17:29
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Спорт

Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA

«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
RT на русском вчера в 07:43
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС вчера в 22:04
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
Общество

Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше

Из-за изменения климата водные ресурсы России в первой половине XXI века могут в среднем увеличиться на 8-10%, одновременно уменьшится их внутригодовая неравномерность, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».
Аргументы и Факты 00:35
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Энергетика

Нефть приближается к $67 за баррель

Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
REGNUM вчера в 12:15
Происшествия

Пьяная автоледи врезалась в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей

Ночью в пятницу, 20 декабря, в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Петербургский дневник вчера в 22:38
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro 16 декабря в 16:22
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.
Известия вчера в 23:37
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Экс-губернатора Сахалина Хорошавина в СИЗО проведали общественники

REGNUM 00:29
Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Srnsk вчера в 16:05
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Политика

Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея

Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно трогать тело советского вождя Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.
BFM.ru вчера в 05:17
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия

Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки

Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Lenta.ru 00:39
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском вчера в 09:17
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