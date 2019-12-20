Общество
RT на русскомВ Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть банку на предмет повреждений.
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Вопросов при выборе красной икры возникает много.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Авто
Новая Kia Optima стала полноприводной
В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Происшествия
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты
Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина похвасталась их с мужем Владимиром Чоповым, топ-менеджером компании «Газпром-Медиа», апартаментами.
Экономика
«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»
В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.
Авто
Автомобили Opel вернулись в Россию
Немецкая компания Opel возобновляет продажи в России после четырехлетнего перерыва, для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Игры
В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»
Происшествия
Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
Спорт
Свищёв приветствует решение набсовета РУСАДА обжаловать санкции WADA
«Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах», — добавил депутат.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Общество
В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck
Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
Общество
Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше
Из-за изменения климата водные ресурсы России в первой половине XXI века могут в среднем увеличиться на 8-10%, одновременно уменьшится их внутригодовая неравномерность, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Энергетика
Нефть приближается к $67 за баррель
Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.
Происшествия
Пьяная автоледи врезалась в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей
Ночью в пятницу, 20 декабря, в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю
Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Политика
Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин считает, что не нужно трогать тело советского вождя Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Происшествия
Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки
Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.