Вопросов при выборе красной икры возникает много.

с чего всё началось

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть банку на предмет повреждений.

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Происшествия МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.

Экономика «Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией» В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.

Авто Автомобили Opel вернулись в Россию Немецкая компания Opel возобновляет продажи в России после четырехлетнего перерыва, для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Общество В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.

Общество Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше Из-за изменения климата водные ресурсы России в первой половине XXI века могут в среднем увеличиться на 8-10%, одновременно уменьшится их внутригодовая неравномерность, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Политика Украинский журналист ответил Путину на слова о танках Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.

Энергетика Нефть приближается к $67 за баррель Мировые цены на нефть установили новые сессионные максимумы, нефть Brent приближается к $67 за баррель в ходе торгов 19 декабря.

Армия и оружие Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.

Общество Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.