Общество
REGNUMВ Роскачестве назвали лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
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Политика
Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом
Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Кино
Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
В четверг, 12 декабря, на большие экраны выйдет продолжение новогодней комедии "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" с Сергеем Буруновым в главной роли.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Происшествия
В мэрии Владивостока сообщили об обысках
«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Общество
Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса
Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Космос
Бенну классифицировали как активный астероид
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
Общество
Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей
На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Шоу-бизнес
Шишкова стала брюнеткой и ее заподозрили в «закосе» под девушку Тимати
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова кардинально сменила образ: из платиновой блондинки она неожиданно превратилась в брюнетку со стильной челкой.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Что говорили о Крыме на встрече «нормандской четверки»
В свою очередь Владимир Путин заявил, что готов рассказать украинскому коллеге, чей Крым, если Зеленский поднимет эту тему на встрече "нормандской четверки".
Кино
«Левиафан» включили в список лучших фильмов десятилетия
На первой строчке оказался мини-сериал «Карлос» режиссера Оливье Ассаяса, второе место занимает фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера и тройку лидеров замыкает лента братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса».
Футбол
Ибрагимович не перейдёт в «Болонью»
Здоровье
Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина
Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.