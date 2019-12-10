Общество

REGNUMREGNUMВ Роскачестве назвали лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
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Роскачество назвало лучший оливковый майонез

RT на русском01:17

Роскачество назвало лучший оливковый майонез

РИА Новости01:09

Роскачество определило лучший оливковый майонез

Российская газета00:00

Роскачество назвало лучший оливковый майонез

РБК00:00

В Роскачестве определили лучший оливковый майонез

Известия00:00

Оливковый майонез: Роскачество выяснило, есть ли в нем оливковое масло

Комсомольская правда00:00

Роскачество проверило оливковый майонез

ТАСС00:08
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Политика

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Ранее российский МИД и американский Белый дом анонсировали подготовку встречи министра с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 01:34
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Политика

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
РИА Новости вчера в 18:27
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Происшествия

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
РИА Новости 02:00
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Кино

Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

В четверг, 12 декабря, на большие экраны выйдет продолжение новогодней комедии "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" с Сергеем Буруновым в главной роли.
Piter.tv 01:57
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 23:25
Культура

Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал 00:09
Общество

Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.
Ведомости вчера в 16:12
Космос

Бенну классифицировали как активный астероид

Популярная механика 08 декабря в 07:15
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Общество

Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Pravda.Ru 01:57
Шоу-бизнес

Шишкова стала брюнеткой и ее заподозрили в «закосе» под девушку Тимати

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова кардинально сменила образ: из платиновой блондинки она неожиданно превратилась в брюнетку со стильной челкой.
Пятый канал 00:27
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Что говорили о Крыме на встрече «нормандской четверки»

В свою очередь Владимир Путин заявил, что готов рассказать украинскому коллеге, чей Крым, если Зеленский поднимет эту тему на встрече "нормандской четверки".
РИА Новости Крым 00:36
Кино

«Левиафан» включили в список лучших фильмов десятилетия

На первой строчке оказался мини-сериал «Карлос» режиссера Оливье Ассаяса, второе место занимает фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера и тройку лидеров замыкает лента братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса».
RuNews24.ru 08 декабря в 00:25
Футбол

Ибрагимович не перейдёт в «Болонью»

Чемпионат вчера в 10:01
Здоровье

Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
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