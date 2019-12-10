Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Политика Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Происшествия В мэрии Владивостока сообщили об обысках «Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.

Политика Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.