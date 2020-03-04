Общество

ИзвестияИзвестияРоскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров. Специалисты предупреждают о некоторых хитростях продавцов.
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Россиян предупредили об уловках продавцов электроники

Lenta.ru02:09

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Известия00:52

Роскачество назвало мифом снижение цен на электронику в преддверии 8 марта

ТАСС00:00

Роскачество опровергло сведения о снижении цен на электронику перед 8 Марта

News.ru00:25

Роскачество рассказало о мошеннических схемах при продаже электроники

Rambler News Service00:00

Роскачество раскрыло уловки маркетологов в преддверии 8 Марта

Вечерняя Москва00:00

В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта

REGNUM00:40
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Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Игры

Square Enix выпустила демоверсию ремейка Final Fantasy VII

2 марта компания-разработчик Square Enix выпустила в PS Store публичную демоверсию Final Fantasy VII.
МонаВиста 02 марта в 06:32
Общество

Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Lenta.ru 04:13
Энергетика

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб

Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.
РБК 03:00
Армия и оружие

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

РИА Новости 03:40
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
BFM.ru 02:14
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Армия и оружие

ВС Турции в Сирии понесли новые потери

Ореанда-Новости 03:48
Общество

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Ведомости 02:08
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы

Певица Анна Шурочкина поделилась забавными фото своей дочери Симбы в соцсетях.
Дни24 вчера в 10:21
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ вчера в 10:23
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
РБК 04:06
Авто

Компания BMW представила электрокар BMW i4

Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Тарантас Ньюс вчера в 02:56
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Общество

Валентину Матвиенко возмутила ситуация с транспортом в Алтайском крае

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с доступностью общественного транспорта в селах Алтайского края.
Коммерсантъ Новосибирск 03:25
Недвижимость

Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье

За год Москва поднялась на семь строк в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье, заняв 16 позицию с ростом 4,7%. Российская столица разделила свое место с Дели с аналогичным показателем, обогнав Париж (+4,3) и Лос-Анджелес (+1,3%).
РБК 03:51
Армия и оружие

Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3

Россия призывает Соединенные Штаты договориться о продлении договора СНВ-3, возможность достижения договоренности по данному вопросу сохраняется, заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
РИА Новости 03:43
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс 02 марта в 08:24
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 02:42
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Футбол

Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Политика

Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде ученому

Как подчеркивается в направленном в ведомство документе, российская сторона обеспокоена тем, что "искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом".
РИА Новости 02:34
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