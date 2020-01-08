Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.
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с чего всё началось

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Российская газета01:55

Подробнее о событии

В Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах

RT на русском04:32

В Роскачестве перечислили самые качественные отечественные продукты

Аргументы и Факты04:13

От мороженого до мяса: самые лучшие русские продукты назвал глава Роскачества

Царьград03:30

В Роскачестве рассказали о самых качественных российских товарах

News.ru03:50

Лучшими российскими продуктами по версии Роскачества стали мороженое и печенье

Народные новости03:18

В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

РИА Новости02:31

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Российская газета01:55
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Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Происшествия

Названо гражданство пассажиров разбившегося в Иране Boeing

BFM.ru 02:19
Политика

Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Snob.ru вчера в 23:59
Армия и оружие

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке.
Российская газета вчера в 18:40
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Кино

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Сына сатирика Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:55
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Финансы

Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США

Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии торгов перешел к росту на фоне новостей о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке.
Коммерсантъ 04:32
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Футбол

Девять итальянских клубов попали под следствие антимонопольного ведомства

Антимонопольное ведомство Италии начало расследование в отношении девяти клубов Серии А в связи с некорректной продаже билетов, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 05:19
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Коммерсантъ вчера в 05:30
Теннис

Мария Шарапова потерпела поражение на старте турнира в Брисбене

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Брисбене, уступив американке Дженнифер Брэди, - 6/3, 1/6, 6/7(3). За 2 часа 14 минут матча 147-я ракетка мира, 32-летняя Шарапова, один раз взяла подачу соперницы, совершила восемь эйсов и 11 двойных ошибок.
GoTennis.ru вчера в 07:35
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Salt Mag 04:14
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
OAnews вчера в 15:11
Здоровье

Вечно холодные ноги: шесть привычек, которые «убивают» иммунитет

Медики из Германии объяснили, какие привычки нужно пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Medical Note вчера в 08:00
Музыка

Оззи Осборн выпустил новый клип «Straight to Hell»

Последний сольный альбом Оззи Осборна под названием "Scream" вышел в 2010 году.
Piter.tv 06 января в 14:00
Наука

Врачи предложили использовать вакцину от гриппа для борьбы с раком

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
ToDay News Ufa 06 января в 01:03
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 03:58
Происшествия

В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа

2 января из-за утечки газа в квартире произошел хлопок. Супруги, проживающие в квартире, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Караван Ярмарка 04:01
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
News-24.ru 06 января в 07:11
Наука

Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 03:15
Происшествия

Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
REGNUM 04:11
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