Общество
Российская газетаВ Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.
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с чего всё началось
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.Российская газета01:55
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Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов.
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