Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.
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с чего всё началось

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Российская газета01:55

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СМИ: глава Роскачества рассказал о лучшей российской продукции

ТАСС07:06

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Российская газета01:55

В Роскачестве рассказали о самых качественных российских товарах

News.ru03:50

От мороженого до мяса: самые лучшие русские продукты назвал глава Роскачества

Царьград03:30

Лучшими российскими продуктами по версии Роскачества стали мороженое и печенье

Народные новости03:18

В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

РИА Новости02:31

В Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах

RT на русском04:32
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Причиной крушения украинского Boeing названо возгорание двигателя

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Происшествия

Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже

Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
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Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
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Армия и оружие

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В России возвращается в моду инвестиции в недвижимость.
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