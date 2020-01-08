Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.
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с чего всё началось

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Российская газета01:55

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В Роскачестве рассказали о самых качественных российских товарах

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