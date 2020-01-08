Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.
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с чего всё началось

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Российская газета01:55

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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Российская газета01:55

В Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

РИА Новости02:31

От мороженого до мяса: самые лучшие русские продукты назвал глава Роскачества

Царьград03:30

В Роскачестве рассказали о самых качественных российских товарах

News.ru03:50

Глава Роскачества назвал самые качественные российские товары

ФАН03:33

Лучшими российскими продуктами по версии Роскачества стали мороженое и печенье

Народные новости03:18

В Роскачестве перечислили самые качественные российские товары

Аргументы недели03:04
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Происшествия

В Киеве уточнили число погибших в крушении самолета в Иране украинцев

Lenta.ru 03:28
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Народные новости вчера в 17:38
Армия и оружие

В Иране подтвердили нанесение удара по базе США в Ираке

Евразия Daily вчера в 19:06
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
РБК 01:31
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Политика

В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 02:51
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух школьников

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Хоккей

Панарин догнал Кузнецова по очкам в НХЛ, проведя на 93 матча меньше

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».
Sports.ru 03:29
Происшествия

Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе

Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Известия 03:06
Авто

В Европе состоялся дебют Volkswagen Arteon R-Line Edition

Практически год назад Volkswagen показал Passat Variant R-Line Edition в Европе, и сейчас автопроизводитель представляет аналогичную модификацию более привлекательного Arteon.
CarsWeek.ru вчера в 09:09
Политика

Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета

Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
REGNUM 04:08
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал 06 января в 15:39
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.
Российская газета 02:26
Армия и оружие

К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны

"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
ForPost 04:07
Гаджеты

Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года

В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Актуальные Новости вчера в 10:10
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
Авто

Sony представила электромобиль Vision-S

Показ техники состоялся в рамках выставки Consumer Electronic Show, на которой представили свои новинки крупные производители техники.
RuNews24.ru 02:18
Армия и оружие

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
РИА Новости 03:00
Экономика

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Цены на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Коммерсантъ 02:40
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Футбол

«Челси» продаст Алонсо в «Интер»

ГЛАС.RU 03:35
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
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