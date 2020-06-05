Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

с чего всё началось

Специалисты Роскачества признали самыми опасными продуктами свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

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