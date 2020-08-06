Экономика

REGNUMREGNUMВ Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина

Столовых вин больше всего ввозят из Грузии (24%), Абхазии (20%) и Испании (18%). Среди вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) лидирует испанское вино «Маркиз де Карано», далее идут грузинские вина «Киндзмараули», итальянское «Пино Гриджио» и испанское «Маркиз де Косуэнда».
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В Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина

REGNUM06:09

Названы самые популярные у россиян зарубежные поставщики вин

Взгляд.ру05:55

Роскачество назвало самые покупаемые россиянами импортные вина

Роскачество05:00

Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне

Газета.Ru05:20

В «Роскачестве» назвали самых популярных поставщиков вин в Россию

Piter.tv05:11

В Роскачестве рассказали, вина каких стран нравятся россиянам

Москва 2405:22

Чем винные напитки отличаются от вин?

Аргументы и Факты03 августа в 23:04
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Политика

Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его.
Известия 05:55
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Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
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Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия вчера в 14:35
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Футбол

ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда вчера в 12:32
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Политика

Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»

Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:59
Путешествия

Раскрыты пять самых популярных у россиян курортов в августе

Lenta.ru 06:02
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Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 09:44
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Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
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Авто

Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия

Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
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Политика

Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском 05:55
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Шоу-бизнес

Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом

34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.
Аргументы недели вчера в 14:09
Политика

Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
4
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева назвала сумму денег для «спокойной» жизни

Телеведущая Ляйсан Утяшева уверена, что финансовое благополучие не является залогом счастья.
Московский Комсомолец 03:09
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Армия и оружие

Россия сможет управлять американским «Жнецом»

В Defence24 оценили возможность перехвата управления Россией MQ-9 Reaper. Россия "поуправляет" американским "Жнецом".
Piter.tv 05:19
Общество

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
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Политика

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru 06:14
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Происшествия

При взрыве в Бейруте погиб один французский гражданин

Париж, 6 августа 2020, 11:14 — REGNUM Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте.
REGNUM 04:14
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Авто

General Motors зарегистрировал товарный знак Hummer в России

Как стало известно «Автоновостям дня», исключительное право на товарный знак «Hummer» в России было официально утверждено за General Motors на следующие пять лет.
Автоновости дня вчера в 14:06
Общество

Железнодорожное сообщение с Абхазией возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение России и Абхазии будет открыто 7 августа, прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа, сообщает ТАСС.
BFM.ru 05:37
Гаджеты

Xiaomi выпустит мощный смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition в честь десятилетнего юбилея

3DNews вчера в 01:28
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Общество

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
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Происшествия

В Калининграде начались слушания по делу о смерти младенца в роддоме

Суд в Калининграде начал слушания по существу по делу врачей, обвиненных в смерти младенца в роддоме в ноябре 2018 года.
BFM.ru 05:09
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО 04 августа в 10:46
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Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
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Политика

Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Взгляд.ру 06:06
Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
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Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
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Экономика

Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки

Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей.
REGNUM 05:39
Технологии

Хакеры взломали сервера Canon и потребовали выкуп в криптовалюте

Корпорация Canon подверглась атаке хакеров, входящих в группировку Maze. 30 июля сервера компании были заражены вирусом, шифрующим файлы.
РБК 04:43
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