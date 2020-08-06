Столовых вин больше всего ввозят из Грузии (24%), Абхазии (20%) и Испании (18%). Среди вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) лидирует испанское вино «Маркиз де Карано», далее идут грузинские вина «Киндзмараули», итальянское «Пино Гриджио» и испанское «Маркиз де Косуэнда».

В Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина

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