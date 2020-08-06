Экономика
REGNUMВ Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина
Столовых вин больше всего ввозят из Грузии (24%), Абхазии (20%) и Испании (18%). Среди вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) лидирует испанское вино «Маркиз де Карано», далее идут грузинские вина «Киндзмараули», итальянское «Пино Гриджио» и испанское «Маркиз де Косуэнда».
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Политика
Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его.
Известия 05:55
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия вчера в 14:35
Футбол
ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем
Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда вчера в 12:32
Политика
Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»
Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:59
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 09:44
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Политика
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском 05:55
Шоу-бизнес
Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом
34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.
Аргументы недели вчера в 14:09
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева назвала сумму денег для «спокойной» жизни
Телеведущая Ляйсан Утяшева уверена, что финансовое благополучие не является залогом счастья.
Московский Комсомолец 03:09
Армия и оружие
Россия сможет управлять американским «Жнецом»
В Defence24 оценили возможность перехвата управления Россией MQ-9 Reaper. Россия "поуправляет" американским "Жнецом".
Piter.tv 05:19
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Политика
Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания
Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
При взрыве в Бейруте погиб один французский гражданин
Париж, 6 августа 2020, 11:14 — REGNUM Один гражданин Франции погиб и ещё 24 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту столицы Ливана — городе Бейруте.
REGNUM 04:14
Авто
General Motors зарегистрировал товарный знак Hummer в России
Как стало известно «Автоновостям дня», исключительное право на товарный знак «Hummer» в России было официально утверждено за General Motors на следующие пять лет.
Автоновости дня вчера в 14:06
Общество
Железнодорожное сообщение с Абхазией возобновится с 7 августа
Железнодорожное пассажирское сообщение России и Абхазии будет открыто 7 августа, прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа, сообщает ТАСС.
BFM.ru 05:37
Гаджеты
Xiaomi выпустит мощный смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition в честь десятилетнего юбилея
3DNews вчера в 01:28
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
В Калининграде начались слушания по делу о смерти младенца в роддоме
Суд в Калининграде начал слушания по существу по делу врачей, обвиненных в смерти младенца в роддоме в ноябре 2018 года.
BFM.ru 05:09
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Политика
Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска
Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Взгляд.ру 06:06
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Экономика
Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей.
REGNUM 05:39
Технологии
Хакеры взломали сервера Canon и потребовали выкуп в криптовалюте
Корпорация Canon подверглась атаке хакеров, входящих в группировку Maze. 30 июля сервера компании были заражены вирусом, шифрующим файлы.
РБК 04:43