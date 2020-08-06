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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Самые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество

Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы популярные у россиян вина

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
РИА Новости05:30
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В Роскачестве выяснили, вина из каких стран популярны у россиян

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Специалисты Роскачества назвали популярные в России вина

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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Американский инфекционист признал ситуацию с коронавирусом в США наихудшей в мире

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RT на русском10:43
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

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По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
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