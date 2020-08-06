Самые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество
Смотрите также
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Список самых мощных смартфонов июля опубликовал Antutu
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Минфин предложил сократить расходы на Крым
«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян
В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах
Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд с 7 августа
«Зенит» опроверг информацию о зараженных коронавирусом футболистах
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.В источнике
С чего всё началось
Названы популярные у россиян вина
Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
РИА Новости05:30
Подробнее о событии