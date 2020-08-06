Экономика
ТАССВ Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию
Среди наиболее популярных стран-поставщиков игристых вин Роскачество называет Италию (75%), Испанию, Францию, Абхазию и Португалию.
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Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.РИА Новости05:30
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Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны.
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Футбол
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Ранее была информация о том, что Фридкин готов купить итальянский клуб за 710 миллионов евро, однако из-за пандемии COVID-19 стоимость «Ромы» упала.
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Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
Общество
Куйвашев повысил зарплату чиновникам
Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, оклады госслужащих вырастут на 3%. «Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — сказано в указе.
Политсовет 01:41
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
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Футбол
Чакыр назначен на матч «Барселона» — «Наполи» в Лиге чемпионов
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Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
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В России нашли новый способ лечения коронавируса
Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ изобрели новый способ лечения коронавируса.
Известия вчера в 22:57
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В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
Минск, 6 августа 2020, 13:42 — REGNUM Руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз пригласили для беседы в правоохранительные органы.
REGNUM 06:42
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Ананидзе стал игроком «Ротора»
РИА Новости 06:45
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Общество
ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.
ТАСС 07:02
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota слегка обновила Camry и в честь 40-летия модели представила ее особую юбилейную версию WS Black Edition для домашнего рынка.
Picsnews.net 01:50
Футбол
Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт на три года
«Челси» не намерен идти на условия игрока и подписывать с ним трудовое соглашение сроком на три года. Однако, это намерен сделать «Арсенал».
ODDS.ru 06:09
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Игры
Xbox выдает пользователям бесплатный доступ к мультиплееру
Акция Big Gaming Weekend продлится с 6 по 10 августа, в рамках этой акции все пользователи получат бесплатный доступ к мультиплеерным режимам, а так же некоторым играм, ARK: Survival Evolved, Gears 5 или Subnautica.Также геймеры смогут бесплатно попробовать игры из списка Xbox Game Pass.
Vprognoze.ru 05:55
Происшествия
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Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Футбол
Сегодня «Байер» встретится с «Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы
Напомним, что «Байер» в завершившимся сезоне немецкого чемпионата занял пятое место.
ГЛАС.RU вчера в 23:26
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
5 августа между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором был поднят вопрос экстрадиции ранее задержанных в Минске россиян.
CT news вчера в 09:20
Общество
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte
Москва, 6 августа 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с представителями Федеральной налоговой службы РФ проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte.
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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Общество
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
РИА Новости 07:18
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 12:10
Происшествия
Взрыв стал финалом свадебной церемонии в Ливане
Мощный взрыв, прогремевший в Бейруте два дня назад, совпал со свадебной церемонией, которая проходила в Ливане у пары из США.
ПолитРоссия 07:03
Политика
В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ
Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
РИА Новости 06:50
Политика
В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06