Общество
ИзвестияВ Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России. Такой вывод был сделан по результатам исследования, результаты которого опубликованы 5 июня на сайте организации.
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с чего всё началось
Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.Роскачество01:00
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Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль вчера в 14:46
Происшествия
Установлен подозреваемый в похищении британки из отеля в Португалии
Похищение трехлетней британки Мадлен Макканн из гостиничного номера в Португалии произошло в 2007 году.
ИА Красная Весна вчера в 13:22
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Хоккей
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 02:01
Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:37
Энергетика
Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
Происшествия
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон-книжку с большим гибким экраном
Конструкция устройства напоминает дизайн Huawei Mate Xs. из описания патента Xiaomi Гаджет выполнен в формате книги: в этом случае достаточно большой гибкий экран в сложенном состоянии находится снаружи, опоясывая корпус.
Профиль 02:41
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
Новая "Волга" наверняка превзойдёт Skoda Octavia A8 по габаритам, а значит пассажирам будет доступен дополнительный простор и по этому показателю новинка будет достойно конкурировать в сегменте D и E. Многие российские автолюбители скучают по вальяжному, спокойному и величественному характеру ГАЗ-24, а значит новая "Волга" однозначно найдет большое количество поклонников в России и странах СНГ.
Car.ru вчера в 05:52
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru вчера в 01:26
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Наука
Системы автопилота не могут предотвратить большинство аварий на дороге
Эксперты по дорожному движению говорят, что примерно девять из десяти аварий происходят в результате человеческих ошибок и, по оценкам, более 36 000 человек погибли в результате автомобильных аварий в США в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:29
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
3DNews вчера в 04:11
Общество
Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8726 человек, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:37
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 03 июня в 19:00
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 8726, выписались 8057 человек, 144 умерли, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Блогер-провизор Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди
В Stories в «Инстаграм» Екатерина Диденко показала фото до и после, сравнив которые понятно, что грудь заметно увеличилась.
Bimru.ru 01:14