Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

с чего всё началось

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России. Такой вывод был сделан по результатам исследования, результаты которого опубликованы 5 июня на сайте организации.

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