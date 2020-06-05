Общество

ИзвестияИзвестияВ Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России. Такой вывод был сделан по результатам исследования, результаты которого опубликованы 5 июня на сайте организации.
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с чего всё началось

Водка и сушки vs коньяк и сервелат: рейтинг безопасных и опасных продуктов

Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.
Роскачество01:00

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Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов

РБК02:50

Водка оказалась самым безопасным продуктом России

Lenta.ru02:17

Водка и сушки vs коньяк и сервелат: рейтинг безопасных и опасных продуктов

Роскачество01:00

«Шашлычок под коньячок»: найдено самое опасное сочетание продуктов

Вести.Ru01:19

Роскачество признало самым безопасным продуктом в России водку

Газета.Ru01:17

В Роскачестве назвали самые опасные продукты

ТАСС01:03

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Известия01:56
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Общество

Скончался актёр Михаил Кокшенов

REGNUM 06:37
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Футбол

«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»

Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт вчера в 06:11
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,5K
Общество

Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:05
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Игры

В июне в SnowRunner появится новая локация в российском регионе

CyberSport.ru 05:38
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Здоровье

В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
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Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
1K
Общество

Москвичей предупредили о грозе с градом

В пятницу, 5 июня, в столице ожидается местами сильный дождь, возможен град и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Москва 24 05:07
10
Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы вчера в 15:03
1,1K
Здоровье

От коронавируса в Саратовской области скончался еще один человек

В Саратовской области показатель заболеваемости коронавирусом остается в 2 раза ниже, чем в среднем по РФ - 147 на 100 тыс. против 300.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:47
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Политика

МИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе

В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы.
Наша версия 06:41
1
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала реакцию 5-летнего сына на подарок

5 июня сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего Артемию исполнилось 5 лет.
Bimru.ru 06:23
5
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
4
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
50
Политика

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 03 июня в 10:05
341
Шоу-бизнес

В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»

Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
2
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
3,2K
Политика

Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США

RuNews24.ru 05:47
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Армия и оружие

Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

РИА Новости вчера в 16:14
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
14
Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе, в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
10
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Футбол

Александр Тарханов назначен главным тренером футбольного «Енисея»

Вести.Ru 06:28
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