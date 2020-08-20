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Ведомости
Ведомости

Роскачество назвало способ вычисления телефонных номеров мошенников

В Роскачестве рассказали, как узнать телефонные номера мошенников. Для этого можно использовать приложения, определяющие номера телефонов, сообщил в интервью агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить. Проверить, кому принадлежит номер телефона можно с помощью приложений-определителей номеров.
ПРАЙМ19:05
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RT на русском

Эксперт рассказал о правилах безопасности при общении по телефону

RT на русском01:07
РИА Новости

Эксперт объяснил, как распознать телефонные номера мошенников

РИА Новости19:10
Известия

Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона

Известия21:42
Life.ru

В «Роскачестве» рассказали, на какие номера телефонов лучше не отвечать

Life.ru19:55
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников

Lenta.ru19:36
РБК

Эксперт Роскачества назвал метод вычисления мошенников по номеру телефона

РБК22:45
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

ПРАЙМ19:05

Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение о переводе монахинь, послушниц и священников из Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители.
РБК17:57
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.
Интерфакс00:42