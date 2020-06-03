Эксперты Роскачества рассказали, где именно кроется опасность, что лучше предпринять, чтобы обезопасить себя.

с чего всё началось

Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах. Сообщение об этом опубликовано на сайте Роскачества 3 июня.

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

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