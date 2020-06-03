Общество

RT на русскомRT на русскомВ Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации. В частности, в картофеле с «зелёными бочками» есть соланин, употребление которого может вызвать сильное отравление.
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с чего всё началось

10 ядовитых продуктов на вашей кухне

Эксперты Роскачества рассказали, где именно кроется опасность, что лучше предпринять, чтобы обезопасить себя.
Роскачество01:00

Подробнее о событии

Россиянам рассказали о токсичности овощей и фруктов

Lenta.ru01:00

Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины

РБК04:06

Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах

Газета.Ru01:35

Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

ТАСС01:06

Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах

РИА Новости04:11

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

Вести.Ru01:00

10 ядовитых продуктов на вашей кухне

Роскачество01:00
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
5
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1,2K
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
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Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
5
Происшествия

Обученная собака ищет людей под завалами обрушившихся лесов в Иванове

Специально обученный пес ищет, нет ли под завалами пострадавших или погибших.
IvanovoNews 06:58
1
Транспорт

В Саратове не вышли на линию автобусы 53-го маршрута

Сегодня утром в Саратове не вышли на линию автобусы 53-го маршрута.
Взгляд-инфо 05:28
3
Общество

Мурашко рассказал о ситуации с выплатами медикам

Страховые выплаты на общую сумму 155 млн рублей получили более 2,2 тысяч заразившихся коронавирусом медиков.
BFM.ru 07:17
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
21
Общество

Коронавирус выявили у первого замгубернатора Курской области

Курск, 3 июня 2020, 14:16 — REGNUM В Курской области у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом.
REGNUM 07:16
Происшествия

В администрации Оренбурга прошли обыски

Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
729
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
1K
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
395
Авто

Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
1
Шоу-бизнес

81-летний африканский король отпраздновал 22-летие своей жены

SM News вчера в 22:21
1
Политика

Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
1
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
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Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
8
Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
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Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
121
Общество

В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

RT на русском 06:56
10
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
3
Политика

ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:36
1,8K
Транспорт

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю

REGNUM 07:19
6
Общество

Стало известно, когда откроются кинотеатры в России

Концертные залы и театры откроются, предварительно осенью. Роспотребнадзор в конце мая опубликовал рекомендации по работе кинотеатров.
Inkazan вчера в 06:54
172
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Космос

Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов

Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.
Актуальные Новости вчера в 05:39
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