Эксперты Роскачества рассказали, где именно кроется опасность, что лучше предпринять, чтобы обезопасить себя.

с чего всё началось

Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации. В частности, в картофеле с «зелёными бочками» есть соланин, употребление которого может вызвать сильное отравление.

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

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