Общество
RT на русскомВ Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации. В частности, в картофеле с «зелёными бочками» есть соланин, употребление которого может вызвать сильное отравление.
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с чего всё началось
Эксперты Роскачества рассказали, где именно кроется опасность, что лучше предпринять, чтобы обезопасить себя.Роскачество01:00
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Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Происшествия
Обученная собака ищет людей под завалами обрушившихся лесов в Иванове
Специально обученный пес ищет, нет ли под завалами пострадавших или погибших.
IvanovoNews 06:58
Транспорт
В Саратове не вышли на линию автобусы 53-го маршрута
Сегодня утром в Саратове не вышли на линию автобусы 53-го маршрута.
Взгляд-инфо 05:28
Общество
Мурашко рассказал о ситуации с выплатами медикам
Страховые выплаты на общую сумму 155 млн рублей получили более 2,2 тысяч заразившихся коронавирусом медиков.
BFM.ru 07:17
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
Общество
Коронавирус выявили у первого замгубернатора Курской области
Курск, 3 июня 2020, 14:16 — REGNUM В Курской области у первого заместителя губернатора Станислава Набоко 3 июня подтвердили заражение коронавирусом.
REGNUM 07:16
Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
Шоу-бизнес
81-летний африканский король отпраздновал 22-летие своей жены
SM News вчера в 22:21
Политика
Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor вчера в 09:06
Общество
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Общество
В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма
RT на русском 06:56
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Политика
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:36
Общество
Стало известно, когда откроются кинотеатры в России
Концертные залы и театры откроются, предварительно осенью. Роспотребнадзор в конце мая опубликовал рекомендации по работе кинотеатров.
Inkazan вчера в 06:54
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Космос
Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.
Актуальные Новости вчера в 05:39