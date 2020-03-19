Коронавирус
RT на русскомВ Роскачестве оценили эффективность антисептиков
Специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептика заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, в случае с коронавирусом эффективность антисептиков не доказана.
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В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса
Российская газетавчера в 16:59
Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Комсомольская правда02:33
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Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
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В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Здоровье
Минздрав: свердловским врачам отменят отпуска, если ситуация с коронавирусом ухудшится
Из-за распространения коронавируса врачи в Свердловской области вынуждены работать в усиленном режиме.
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В России приостановят весовой контроль грузовиков с лекарствами
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Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
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Оппозиция выйдет на акции против обнуления
Акции протеста оппозиции против обнуления сроков президентства Владимира Путина охватят девять городов России.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
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Транспорт
Пассажиры атаковали трамваи из-за транспортного коллапса на Украине
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Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
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