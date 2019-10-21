Технологии
REGNUMРоскачество дало советы по защите данных при краже смартфона
Кража телефона, как показывает статистика в России, является одним из наиболее распространённых уголовных преступлений. Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета. Советы специалистов опубликованы на сайте ведомства.
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Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Российская газета вчера в 14:49
Фигурное катание
В Сети опубликовано видео исторического проката ученицы Тутберидзе
РЕН ТВ вчера в 16:17
Единоборства
Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
ТАСС Спорт вчера в 16:33
Общество
Росстандарт нашёл новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова, в скором времени у ведомства появится право контрольных закупок на недолив топлива.
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Армия и оружие
Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха
Lenta.ru вчера в 19:45
Армия и оружие
Армия США разбомбила собственную авиабазу в Сирии
Эхо Москвы 01:15
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие
Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне
Российская газета 01:43
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Происшествия
СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области
Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.
REGNUM 02:28
Технологии
Названы даты всех распродаж в Steam до конца года
В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Ferra 19 октября в 11:22
Наука
Ученый рассказал, почему советские компьютерные шахматы не повторили успех «Тетриса»
Разработка советских математиков оказалась сильнее, победив со счетом 3:1.
ТАСС Наука 19 октября в 03:11
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Шоу-бизнес
33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.
СоцИнформБюро 02:50
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Аргументы и Факты 01:05
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:39
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Общество
Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
РИА Новости 02:21
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
UfacityNews.ru 18 октября в 12:17
Общество
Росконтроль выявил лучший черный чай
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» изучил черный чай. Продукт был оценен по 50 параметрам.
ФедералПресс 02:03
Армия и оружие
«Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.
Утро.ru вчера в 03:47
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44