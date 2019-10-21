Кража телефона, как показывает статистика в России, является одним из наиболее распространённых уголовных преступлений. Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета. Советы специалистов опубликованы на сайте ведомства.

Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона

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