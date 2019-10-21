Технологии
Российская газетаВ Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
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с чего всё началось
Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывает, какие шаги нужно предпринять, чтобы в одночасье не расстаться со своим смартфоном и данными, в том числе, персональными, навсегда.Роскачество04:50
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны
Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции.
Радио Sputnik 06:20
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 18:49
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 01:58
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
Финансы
«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей
Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Ведомости 10:20
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Тульские Известия вчера в 14:00
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад
Согласно снимкам и видеозаписям, опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник вечером грузовик с землей, спускаясь с горки, пробил ворота и въехал в здание местного детского сада "Елочка".
ТАСС 13:31
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 14:17
Наука
Движение планет ограничило массу гравитона
Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.
N+1 11:18
Авто
В Сети опубликовали звук 9,5-литрового V12
Компания Race Cast Engineering из Австралии, специалисты которой занимаются созданием мощных силовых установок, выпустили атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объемом 9,5 литров.
SpeedMe 19 октября в 06:51
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Все про Спорт ру вчера в 18:39
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 09:53
Шоу-бизнес
Леди Гага запрыгнула на фаната и упала со сцены
После эпичного фейла певица продолжила выступление. Во время концерта 33-летней певицы Леди Гаги в Лас-Вегасе произошел неприятный инцидент.
Блокнот.ру 18 октября в 16:08
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:42
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
Газета.Ru 09:36