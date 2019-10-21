Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывает, какие шаги нужно предпринять, чтобы в одночасье не расстаться со своим смартфоном и данными, в том числе, персональными, навсегда.

с чего всё началось

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Политика Валерий Фадеев назначен главой СПЧ Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.

Происшествия Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.

Армия и оружие В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Общество Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть» Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.

Политика Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате» Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Происшествия В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад Согласно снимкам и видеозаписям, опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник вечером грузовик с землей, спускаясь с горки, пробил ворота и въехал в здание местного детского сада "Елочка".

Экономика Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10% Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.

Наука Движение планет ограничило массу гравитона Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.

Авто В Сети опубликовали звук 9,5-литрового V12 Компания Race Cast Engineering из Австралии, специалисты которой занимаются созданием мощных силовых установок, выпустили атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объемом 9,5 литров.

Экономика В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Футбол «Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов» Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.

Шоу-бизнес Леди Гага запрыгнула на фаната и упала со сцены После эпичного фейла певица продолжила выступление. Во время концерта 33-летней певицы Леди Гаги в Лас-Вегасе произошел неприятный инцидент.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

Общество СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.