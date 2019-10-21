Технологии

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
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с чего всё началось

Кража смартфона и утечка данных: что делать?

Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывает, какие шаги нужно предпринять, чтобы в одночасье не расстаться со своим смартфоном и данными, в том числе, персональными, навсегда.
Роскачество00:50

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Кража смартфона и утечка данных: что делать?

Роскачество00:50

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Российская газета01:00

Роскачество рассказало, что делать при пропаже смартфона

Народные новости01:55

Как спасти данные на телефоне при краже — советы от Роскачества

Телеканал 360°01:34

Роскачество рассказало, как защитить персональные данные в случае кражи смартфона

Коммерсантъ01:54

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

РИА Новости01:14

Роскачество выпустило памятку о защите личных данных при краже телефона

ТАСС03:47
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Единоборства

Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

Sport.ru 05:59
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Политика

Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских

В британском национальном центре компьютерной безопасности (NCSC) заявили, что российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране.
Газета.Ru 04:22
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Общество

В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".
РИА Новости 07:36
Футбол

Уткин о Кононове: Этот человек – обманщик, он мне лгал

По словам Уткина, Кононов в «Спартаке» старался говорить по делу, но журналист вынес только то, что этот человек – обманщик, и в дальнейшем, где бы он ни работал, Уткин будет относиться к нему как к чему-то чуть хуже, чем пустое место.
Нева Спорт 03:49
Культура

Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:38
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 02:15
Армия и оружие

Сирийские курды 36 раз нарушили перемирие, заявило Минобороны Турции

Силы самообороны курдов (YPG) 36 раз нарушали введенный в минувший четверг режим прекращения огня на севере Сирии, их отход из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе продолжается, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 06:29
Общество

Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Космос

NASA: К Земле приближается астероид

К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Происшествия

В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
РБК 07:31
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Происшествия

15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае

Селевой поток затопил поселок старателей, в котором прожило 80 человек. СК сообщает о том, что результате инцидента погибли 15 человек.
RuNews24.ru 19 октября в 05:28
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
РИА Новости 05:49
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Происшествия

СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском вчера в 05:32
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Происшествия

Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР

Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 07:30
Политика

Кадыров пообещал навести порядок в Сирии

Lenta.ru вчера в 15:44
Общество

Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании

Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 04:49
Авто

Удешевление Skoda испугало её поклонников и рабочих заводов

В начале месяца Колёса.ру рассказывали о планах концерна Volkswagen по устранению конкуренции между её массовыми брендами – Seat, Skoda и, собственно, VW.
Колёса.ru 05:09
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

REGNUM вчера в 13:32
Политика

Зеленский повторяет путь Порошенко — депутат Рады

«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и, фактически, мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается, и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — заявил политик.
REGNUM 06:04
Экономика

«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Lenta.ru 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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