Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывает, какие шаги нужно предпринять, чтобы в одночасье не расстаться со своим смартфоном и данными, в том числе, персональными, навсегда.

с чего всё началось

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

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