Технологии
ИнфоросВ Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
Московский Комсомолец 11:15
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»
В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Piter.tv 16:14
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 11:36
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 07:29
Хоккей
Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями
Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Говорит Москва 15:49
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 08:17
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 15:00
Экономика
Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков
В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.
Московский Комсомолец 12:29
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Политика
На Украине село Новгородское переименуют в Нью-Йорк
Просьбу переименовать "новгородчан" в "нью-йоркцев" поддержали и на поселковом совете Село Новгородское на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области переименуют в Нью-Йорк.
SM News 19 октября в 12:52
Политика
Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
РБК 15:33
Политика
Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Российская газета 10:08
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Футбол
Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
Sport24.ru 13:49
Авто
Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра
Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.
Motor 18 октября в 13:25
Политика
Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита
Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
RT на русском 16:11
Армия и оружие
Польские СМИ призывают РФ и Китай остерегаться новой американской торпеды
Торпеда Мк 48 поэтому является невероятно грозным оружием, о котором следует задуматься военно-морским силам таких стран, как Китай или Россия - делает вывод польское издание, призывая остерегаться новой американской разработки.
Военное обозрение 13:46
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru 08:52
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru 13:24
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Согласно первым оценкам, продолжение саги приятно удивило кинолюбителей.
ФАН 13:50
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Вечерний курьер 12:32
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать клиентам
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.
SpeedMe 05:47