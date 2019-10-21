На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров» В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".

Происшествия Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.

Авто АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Политика Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Хоккей Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10% Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.

Экономика Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Политика На Украине село Новгородское переименуют в Нью-Йорк Просьбу переименовать "новгородчан" в "нью-йоркцев" поддержали и на поселковом совете Село Новгородское на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области переименуют в Нью-Йорк.

Политика Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины «Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Футбол Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.

Авто Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.

Политика Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.

Армия и оружие Польские СМИ призывают РФ и Китай остерегаться новой американской торпеды Торпеда Мк 48 поэтому является невероятно грозным оружием, о котором следует задуматься военно-морским силам таких стран, как Китай или Россия - делает вывод польское издание, призывая остерегаться новой американской разработки.

Футбол Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди» Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.

Общество Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.