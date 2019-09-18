Общество
Газета.RuВ Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино
Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роскачество. Как отмечается, среди белых вин граждане предпочитают итальянские сорта, они составляют весомую долю продаж в торговых сетях.
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с чего всё началось
Постепенно набирают популярность и вина России, отметили в организации. Предпочтение стоит отдавать именно стеклянной бутылке, потому что часто «в пакетах» продается не вино, а винные напитки. «Роскачество» рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России.Известия01:00
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Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Коммерсантъ 02:59
Общество
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Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
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Происшествия
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Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
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Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
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Российская газета 08:13
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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
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ТАСС 07:10
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G показали на тизере
Компания Xiaomi опубликовала тизер топового смартфона Mi 9 Pro 5G, который будет представлен на презентации 24 сентября вместе с моделью Mi Mix Alpha.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
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Телеканал 360° вчера в 17:40
Политика
Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предупреждением со стороны народа Йемена, сообщается на сайте главы Исламской республики.
Московский Комсомолец 04:08
Происшествия
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Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Общество
В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан
В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.
РЕН ТВ 06:18
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
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Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Шоу-бизнес
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Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма вчера в 17:34
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru 08:30
Экономика
«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok
Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».
Ведомости 05:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru вчера в 00:53