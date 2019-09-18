Постепенно набирают популярность и вина России, отметили в организации. Предпочтение стоит отдавать именно стеклянной бутылке, потому что часто «в пакетах» продается не вино, а винные напитки. «Роскачество» рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России.

с чего всё началось

Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роскачество. Как отмечается, среди белых вин граждане предпочитают итальянские сорта, они составляют весомую долю продаж в торговых сетях.

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино

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