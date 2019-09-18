Общество

ТАССТАССВ Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года. Как пояснили в организации, в магазинах уже "немало недорогих белых российских вин" такого урожая.
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Как выбрать белое вино, советуют эксперты Роскачества

Роскачество01:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

ТАСС01:03

В «Роскачестве» перечислили правила выбора белого вина

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Роскачество дало рекомендации по выбору белого вина

RT на русском02:21

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

РЕН ТВ01:21

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Российская газета01:29

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино

Газета.Ru01:41
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

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Боеготовность российских систем ПВО проверили на учениях «Центр-2019»

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Во вторник «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 0:2 в матче 1-го тура группового этапа турнира.
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Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка

В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
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Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
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На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
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Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Политика

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
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Создание космического лифта признали возможным

Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru вчера в 12:08
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Наука

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Политика

Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным

Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Происшествия

Россиянин бросил гранату в московского полицейского

Вторую гранату Тереня бросил под ноги полицейскому. Она взорвалась, но оказалась страйкбольной.
Lenta.ru 02:47
Здоровье

В больницах заведут необычные медкарты о здоровье россиян

Эксперты Счетной палаты предложили ввести новые медкарты для россиян.
ФедералПресс 01:31
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
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Ореанда-Новости вчера в 05:34
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В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
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Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк

Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк Анестезиолог-реаниматолог объяснил данные о болезни актрисы.
Экспресс газета вчера в 10:41
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
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Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
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В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 00:38
Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
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«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Технологии

За 5 лет в программу для разработчиков Huawei инвестирует $1,5 млрд

В свою программу для разработчиков в ближайшие пять лет известная китайская компания Huawei планирует инвестировать 1,5 миллиарда долларов.
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Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей

Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.
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Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 16 сентября в 10:23
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«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку

Стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на самой АЗС, и все затраты на пользование картой рассрочки «Газпром нефть» берет на себя.
Ведомости вчера в 16:46
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