Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года. Как пояснили в организации, в магазинах уже "немало недорогих белых российских вин" такого урожая.

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