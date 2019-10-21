Технологии
РИА НовостиВ Роскачестве дали советы на случай кражи смартфона
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона. Рекомендации приводятся в сообщении организации.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывает, какие шаги нужно предпринять, чтобы в одночасье не расстаться со своим смартфоном и данными, в том числе, персональными, навсегда.Роскачество00:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Яну Поплавскую хотел изнасиловать маньяк в поезде
Телепрограмма вчера в 12:50
Политика
Американский сенатор предложил наказать Россию из-за решения Трампа
Американский сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против России и Турции после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
Международная жизнь 05:39
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат
Картина "Малефисента: Владычица тьмы" заняла лидирующие позиции в российском прокате. Лента заработала 713,5 млн руб. за минувший уик-энд.
Накануне.Ru вчера в 20:08
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Здоровье
Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом.
News.ru 18 октября в 03:31
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Примечательно, что товарный знак LADA Sport Line исполнен в "узнаваемой" стилистике LADA Sport, спортивного подразделения "АвтоВАЗа".
Новые автомобили 06:07
Общество
Исследование выявило отношение россиян к перестройке
Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия
В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей
Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Общество
В Иерусалиме раскопали дорогу, построенную при Понтии Пилате
Археологи обнаружили в Иерусалиме дорогу, построенную во времена Понтия Пилата.
Российская газета 05:35
Футбол
«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 20:24
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Российская газета 03:31
Политика
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
RuNews24.ru 04:55
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус 19 октября в 09:14
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе отсутствия действующих антибиотиков
Замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова предупредила об угрозе антимикробной резистентности - неограниченное назначение в 20 веке антибиотиков может скоро привести к тому, что ни один из существующих антибактериальных препаратов не будет действовать.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 08:46
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Popcake 01:29
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позируя для фото
В Партизанском районе вблизи ущелья Дарданеллы нашли тело 41-летней женщины, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.
РИА Новости 01:29
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Экономика сегодня 19 октября в 13:49
Политика
Евросоюз готов предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit, — Times
Предполагается, что новый дедлайн будет плавающим: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть ЕС и в 2019 году.
Rusvesna.su 04:38
Общество
«Росатом» опубликовал архивные документы о создании атомной бомбы
Rambler News Service 02:33