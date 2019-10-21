Специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывает, какие шаги нужно предпринять, чтобы в одночасье не расстаться со своим смартфоном и данными, в том числе, персональными, навсегда.

с чего всё началось

Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона. Рекомендации приводятся в сообщении организации.

В Роскачестве дали советы на случай кражи смартфона

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