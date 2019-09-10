Общество
РИА НовостиВ Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением. В первую очередь это мясо любого вида.
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с чего всё началось
Что касается тех продуктов, которые мыть необязательно, то в их число входят товары, которые подвергаются термообработке (мясо, рыба, колбаса), и уже готовая к употреблению продукция (хлеб, кондитерские изделия, сыр).Роскачество01:00
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Здоровье
Молодежь все чаще страдает от опасного вида рака
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Экономика
В SWIFT не считают криптовалюты конкурентом. Их назвали бесполезными
Единственная криптовалюта, которая имеет какой-либо потенциал, это Libra от Facebook, считают в международной межбанковской системе SWIFT.
РБК 05:12
Наука
Названо самое крупное летающее существо в истории
Ученые из Лондонского университета королевы Марии идентифицировали одного из самых крупных летающих животных в истории Земли.
МИР 24 03:07
Экономика
ЦБ не ввел функцию получения средств за оплаченный через СБП товар
Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (операционный центр СБП) пообещали, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Происшествия
Похитителя и убийцу ребенка приговорили к смертной казни в Китае
Жителя Китая Лин Юаньцзе приговорили к высшей мере наказание за похищение и убийство ребенка.
iReactor 01:18
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Общество
Роспотребнадзор обновит санитарные нормы для кафе и ресторанов
15 августа глава Минэкономразвития в своем Instagram представил демоверсию «Белой книги гостеприимства» в качестве альтернативы действующим СанПиНам для ресторанов и кафе.
Rambler News Service 03:41
Армия и оружие
Европол заявил, что выходцы с Северного Кавказа воевали на стороне ВСУ
Выходцы с Северного Кавказа участвовали в конфликте в Донбассе на стороне украинских военных, говорится в докладе полицейского агентства ЕС Европол о террористических угрозах в 2018 году.
РИА Новости 04:25
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета вчера в 10:57
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Авто
Новый лифтбек Audi RS7 Sportback получил 600-сильный мотор
Компания Audi представила новое «заряженное» купе Audi RS7 Sportback.
Автоновости дня вчера в 22:53
Футбол
РФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»
Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Чемпионат 04:57
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Российская газета 02:41
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана.
Чемпионат 04:39
Общество
Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»
В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ТВ Центр 04:50
Происшествия
В Сочи во время пожара в частном доме погибла девушка
Деловая газета. Юг 02:21
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03