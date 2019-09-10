Что касается тех продуктов, которые мыть необязательно, то в их число входят товары, которые подвергаются термообработке (мясо, рыба, колбаса), и уже готовая к употреблению продукция (хлеб, кондитерские изделия, сыр).

с чего всё началось

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением. В первую очередь это мясо любого вида.

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

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