Мясо не единственный продукт, который не рекомендуется мыть.

с чего всё началось

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением. В первую очередь это мясо любого вида.

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

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