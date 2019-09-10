Общество
РИА НовостиВ Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением. В первую очередь это мясо любого вида.
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Мясо не единственный продукт, который не рекомендуется мыть.Роскачество01:00
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Происшествия
Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Футбол
ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса
ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент находится у армейцев на правах аренды.
Sport24.ru 02:23
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев хочет вернуть из России еще 113 своих граждан.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука 05:29
Интернет
Приложения-фонарики на Android крадут личные данные пользователей
Порядка тысячи приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователей.
Pravda.Ru 07:31
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
Климатолог пообещал москвичам аномально теплую осень
Москва 24 02:28
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Происшествия
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 02:53
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
Газета.Ru 09:23
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Петербургский суд отказал Разину в иске к «Зениту» и Шнурову
КП - Санкт-Петербург 04:23
Волейбол
Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу
Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу назвал состав национальной команды на чемпионат Европы — 2020 по волейболу, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
News.ru 07:52
Политика
В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу для пуска американских ракет, поскольку это ставит под угрозу территории тех государств, которые могут склониться под давлением США, если оно будет, считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
РИА Новости 09:40
Армия и оружие
Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Политика
В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54