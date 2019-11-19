В Роскачестве дали советы по определению качества вина в домашних условиях. Существует довольно распространенная в народе методика, позволяющая отличить сухое вино от полусладкого или сладкого, не пробуя его на вкус. Для этого потребуется рюмка и тазик.

В Роскачестве рассказали о правилах определения качества вина на дому

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