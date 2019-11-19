Общество
Экономика сегодняВ Роскачестве рассказали о правилах определения качества вина на дому
В Роскачестве дали советы по определению качества вина в домашних условиях. Существует довольно распространенная в народе методика, позволяющая отличить сухое вино от полусладкого или сладкого, не пробуя его на вкус. Для этого потребуется рюмка и тазик.
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Зачем топить полусладкое в тазике воды? Как работают домашние методы определения качества вина
Комсомольская правда00:00
Как выбрать хорошее красное сухое вино: полезные советы и лайфхаки
Playboyrussia.com12 ноября в 02:49
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