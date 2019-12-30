Специалисты Роскачества дали советы по выбору рыбных консервов для праздничного стола. Первым делом рекомендуется изучить срок и условия хранения консервов, дату производства. А также оценить, соблюдаются ли условия хранения в торговом зале.

В Роскачестве объяснили, как выбрать консервы к новогоднему столу

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