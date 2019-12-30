Общество
Российская газетаВ Роскачестве объяснили, как выбрать консервы к новогоднему столу
Специалисты Роскачества дали советы по выбору рыбных консервов для праздничного стола. Первым делом рекомендуется изучить срок и условия хранения консервов, дату производства. А также оценить, соблюдаются ли условия хранения в торговом зале.
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Армия и оружие
Песков: США не информировали РФ об ударах в Сирии и Ираке
США не информировали Россию об ударах по пяти объектам в Сирии и Ираке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Экономика
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Тело трехмесячной девочки, оставленной матерью на обочине дороги несколько дней назад, обнаружено в понедельник на территории Кемеровской области.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Здоровье
Во Владимирской области вдвое увеличили квоту на бесплатную томографию
В 2020 году вдвое увеличены квоты на компьютерную томографию - с 14 до 30 тысяч исследований.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
Фигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова
Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Общество
Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете, возбужденному в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Уходящий год стал самым теплым в стране за 100 лет
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Происшествия
В Свердловской области женщина с ножом напала на посетителя бара
В свердловском Краснотурьинске 29 декабря в баре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого посетитель бара получил ножевые ранения и был госпитализирован.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Политика
Российского посла вызвали в польский МИД после слов Путина о дипломате
24 декабря 2019 года президент России Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей польского посла в ФРГ Юзефа Липского за данное в 30-х годах прошлого столетия обещание возвести памятник Гитлеру, который предложил высылать евреев в Африку.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Кино
«Ну, проказницы»: как избавиться от «беспощадной кинокаки» в «Дылде» - рецепт Ивана Охлобыстина
Наш собеседник признался, что обходить многие "беспощадные кинокаки" ему помогают дети.
Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,2514 рубля.
Экономика
Опубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 30 декабря повысился на 0.2%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 30 декабря повысился на 0.2% (+0.0022) до $1.1197 с $1.1175 предыдущего закрытия.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Спорт
Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями после победы в масс-старте на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.