Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.

с чего всё началось

Роскачество предупредило потребителей о признаках, которые могут говорить о некачественных консервированных продуктах. Прежде всего, советуют эксперты, не стоит покупать банки, которые вздуты, деформированы или подтекают. Разумеется, надо посмотреть дату производства, срок и условия хранения.

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