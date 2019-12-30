Общество
Вести.RuРоскачество рассказало об опасных консервах
Роскачество предупредило потребителей о признаках, которые могут говорить о некачественных консервированных продуктах. Прежде всего, советуют эксперты, не стоит покупать банки, которые вздуты, деформированы или подтекают. Разумеется, надо посмотреть дату производства, срок и условия хранения.
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с чего всё началось
Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.РИА Новости00:27
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В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Общество
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Происшествия
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Пьяный подросток в Бурятии во время задержания ранил ножом в лицо водителя служебного автомобиля, сообщает СУСК республики.
Общество
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Политика
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Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации.
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Суд признал его виновным в нанесении увечий сотруднику полиции и вынес приговор — три с половиной года лишения свободы.
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Президент России Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.