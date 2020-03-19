Коронавирус
RT на русскомВ Роскачестве оценили эффективность антисептиков
Специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептика заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства, в случае с коронавирусом эффективность антисептиков не доказана.
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с чего всё началось
Сергей Шуляк генеральный директор DSM Group, компании, специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка Уже сейчас на рынке существует большой дефицит дезинфицирующих средств.Роскачествовчера в 04:58
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В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса
Российская газетавчера в 16:59
Водка или антисептик: в Роскачестве рассказали, чем лучше дезинфицировать руки
Комсомольская правда02:33
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Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Авто
В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad
Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Экономика
Силуанов заявил, что бюджетные расходы в 2020 году сокращены не будут
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует уменьшать бюджетные расходы в 2020 году.
Армия и оружие
Шойгу: США планируют провести крупные учения на Сахалине и в Приморье
Вашингтон планирует провести крупные учения на Сахалинском и Приморском операционных направлениях.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Музыка
Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big
Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Гаджеты
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц
Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Культура
Первый канал покажет документальную лирическую комедию «Съесть слона»
В преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна в эфире Первого канала выйдет документальный фильм «Съесть слона», который рассказывает о жизни, творчестве и приключениях актеров с синдромом Дауна театральной труппы инклюзивного мультимедийного проекта «ВзаимоДействие».
Политика
Песков объяснил, почему Путину не нужно сдавать тест на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Общество
Суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Из-за коронавируса российские суды приостановят рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Экономика
РБК: в России может возникнуть дефицит ноутбуков
«У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах почти закончились ноутбуки», — пишет РБК со ссылкой на представителей нескольких компаний.
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
На Украине выздоровел первый пациент, заразившийся коронавирусом
Первый пациент официально выздоровел от коронавируса на Украине, сообщил в пятницу офис президента страны Владимира Зеленского.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Авто
Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray
Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.