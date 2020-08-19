В Роскачестве сообщили о ежегодном увеличении доли качественного вина
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Москва, 19 августа 2020, 06:58 — REGNUM Доля качественного российского вина ежегодно увеличивается в пределах 4,5%, сообщил 19 августа журналистам заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, курирующий проект «Винный гид России».В источнике
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