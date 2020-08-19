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REGNUM
REGNUM

В Роскачестве сообщили о ежегодном увеличении доли качественного вина

Москва, 19 августа 2020, 06:58 — REGNUM Доля качественного российского вина ежегодно увеличивается в пределах 4,5%, сообщил 19 августа журналистам заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, курирующий проект «Винный гид России».В источнике
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Дума ТВ

Олег Нилов: надо стремиться повышать качество вина, а не объемы производства

Дума ТВ07:42
ИА Красная Весна

В Роскачестве сообщили о росте доли качественного российского вина

ИА Красная Весна03:02
АБН

В Роскачестве сообщили об увеличении доли качественного вина

АБН01:35
ФедералПресс

Качественного российского вина становится все больше

ФедералПресс00:16
REGNUM

В Роскачестве сообщили о ежегодном увеличении доли качественного вина

REGNUM23:58
ТАСС

В Роскачестве сообщили о росте доли отечественного вина с высокой оценкой

ТАСС23:45

«Санкт-Петербургская биржа» начнет торги акциями германских компаний

"Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.
Интерфакс07:27

Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО).
Lenta.ru07:50
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Малком: «В „Зените“ чувствую себя свободнее, чем в „Барселоне“»

Эксклюзивное интервью флангового форварда сине-бело-голубых — о матче с ЦСКА, Лиге чемпионов, возможном оформлении гражданства России и диалогах с Артемом Дзюбой на тренировках В первой встрече РПЛ-2019/20 после ковид-паузы Малком сыграл ярко — его дубль помог «Зениту» разгромить ЦСКА.
Спорт-Экспресс17:00