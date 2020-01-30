Общество

REGNUMREGNUMВ Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел

Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них. Об этом 30 января сообщается на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Подсолнечное vs Оливковое: какое масло полезнее?

Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. При этом содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов.
Роскачество00:00

Подробнее о событии

Роскачество сравнило влияние оливкового и подсолнечного масел на здоровье

РБК02:13

Оливковое или подсолнечное? Какое масло полезнее для здоровья

Комсомольская правда00:00

В Роскачестве сравнили подсолнечное и оливковое масла

ТАСС00:00

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Известия00:00

В Роскачестве сравнили оливковое и подсолнечное масло

Российская газета00:00

Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел

РИА Новости00:30

Подсолнечное vs Оливковое: какое масло полезнее?

Роскачество00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Московский Комсомолец вчера в 13:20
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Lenta.ru 03:01
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Политика

Премьер Мишустин остался недоволен исполнением поручений Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил о недовольстве исполнением поручений президента России Владимира Путина.
URA.Ru 05:28
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 28 января в 14:36
Происшествия

Суд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова

Lenta.ru 05:32
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Футбол

Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»

Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Вести.Ru 28 января в 15:06
Культура

Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве, в кабаре-театре Crave прошла светская премьера «Содержанок-2».
ToDay News Ufa вчера в 20:18
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Общество

Россия приостановила оформление виз для китайцев

В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Lenta.ru 05:16
Кино

Главным героем анимационного фильма по «Ведьмаку» станет Весемир

REGNUM 03:17
Политика

Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев

Другим указом президент России уволил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Life.ru вчера в 09:30
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Шоу-бизнес

Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна

Телеканал 360° 04:37
Политика

Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции

Государственная дума может на некоторое время отложить рассмотрение президентских поправок к Конституции РФ во втором чтении.
Политсовет 06:04
Кино

Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»

На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Газета Metro 05:26
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Политика

В ФСБ приостановили следствие по делу украинских моряков

ФСБ приостановило предварительное следствие по делу украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернули в Украину в рамках обмена пленными.
Дождь 27 января в 07:10
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 28 января в 07:58
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Телеканал RTVI вчера в 11:59
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия

800 человек эвакуировали с химфака МГУ

Известия 05:49
Политика

ЕСПЧ отказал в защите свидетелю из ДНР по делу Boeing MH17

Отказом в обеспечительных мерах по защите от противоправных действий со стороны Украины и Нидерландов в отношении жителя ДНР Владимира Цемаха ответил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 28 января передает ТАСС.
Красная весна 28 января в 17:40
Армия и оружие

Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США

Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
RuNews24.ru 02:31
Кино

Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
РИА Новости 04:20
Политика

Между вице-премьерами распределили обязанности

Глава правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
Lenta.ru 28 января в 17:54
Авто

Tesla рассказала о рекордных поставках электрокаров

CarsWeek.ru 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное