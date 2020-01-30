Общество
REGNUMВ Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел
Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них. Об этом 30 января сообщается на сайте организации.
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с чего всё началось
Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. При этом содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов.Роскачество00:00
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Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Политика
Премьер Мишустин остался недоволен исполнением поручений Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил о недовольстве исполнением поручений президента России Владимира Путина.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве, в кабаре-театре Crave прошла светская премьера «Содержанок-2».
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Политика
Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев
Другим указом президент России уволил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Шоу-бизнес
Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна
Политика
Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции
Государственная дума может на некоторое время отложить рассмотрение президентских поправок к Конституции РФ во втором чтении.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
В ФСБ приостановили следствие по делу украинских моряков
ФСБ приостановило предварительное следствие по делу украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернули в Украину в рамках обмена пленными.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Происшествия
800 человек эвакуировали с химфака МГУ
Политика
ЕСПЧ отказал в защите свидетелю из ДНР по делу Boeing MH17
Отказом в обеспечительных мерах по защите от противоправных действий со стороны Украины и Нидерландов в отношении жителя ДНР Владимира Цемаха ответил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 28 января передает ТАСС.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Кино
Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
Политика
Между вице-премьерами распределили обязанности
Глава правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
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