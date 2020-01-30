Омега-3 и в оливковом, и в подсолнечном масле содержится лишь в следовых количествах. При этом содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле составляет до 74%, а в оливковом от 4 до 20% – в зависимости от сорта оливок, условий произрастания растения и степени зрелости плодов.

с чего всё началось

Эксперты национальной системы мониторинга качества (Роскачество) провели анализ состава подсолнечного и оливкового масла и пришли к выводу, что нельзя говорить однозначно о преимуществе какого-то из них. Об этом 30 января сообщается на сайте организации.

В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел

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